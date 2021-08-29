انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم الاحد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم 147.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي ، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت .
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، وسعر الشراء 147.000 دينار عراقي.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، وسعر الشراء 147.000 دينار عراقي.