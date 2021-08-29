اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم الاحد

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم 147.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي ، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت .

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، وسعر الشراء 147.000 دينار عراقي.

