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اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم الاحد

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم 147.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي ، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت .

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، وسعر الشراء 147.000 دينار عراقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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