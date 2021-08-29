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الصحة تعلن عن وصول جرعات جديدة من لقاح 'فايزر'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول جرعات جديدة من لقاح "فايزر" الى العراق.
وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العراق تسلم جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس المستجد من انتاج شركة فايزر وبكميه ٤٣٠ الف جرعة".

واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنه الى منافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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