انت الان تتابع خبر الصحة تعلن عن وصول جرعات جديدة من لقاح 'فايزر' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول جرعات جديدة من لقاح "فايزر" الى العراق.
وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العراق تسلم جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وبكميه ٤٣٠ الف جرعة".
واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنه الى منافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات".
واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنه الى منافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات".