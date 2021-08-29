الصحة تعلن عن وصول جرعات جديدة من لقاح 'فايزر'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن وصول جرعات جديدة من لقاح "فايزر" الى العراق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012