شكرا لقرائتكم خبر عن 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 21 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 94819 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.