شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. القضاء على عنصر إرهابي في «وزيرستان » والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضى الجيش الباكستاني على عنصر إرهابي خلال عملية عسكرية نُفِّذَت في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس أن العملية نُفِّذَت بناء على معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر إرهابية، مبيناً أن وحدة من قوات الجيش داهمت موقعاً للإرهابيين وتمكنت من القضاء على عنصر إرهابي كان موجوداً هناك رفض الاستسلام. وصادرت قوات الجيش الباكستاني من الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.