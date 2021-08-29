بريطانيا تنهي مهامها في عمليات الاجلاء من افغانستان

وقالت وزارة الدفاع البريطانية ”آخر رحلة جوية تقل أفرادا من القوات المسلحة البريطانية قد غادرت كابول“.

كانت بريطانيا قالت الجمعة إن ”مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات، وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.



ولقي أكثر من 450 جنديا بريطانيا حتفهم في أفغانستان منذ عام 2001.