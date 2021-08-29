انت الان تتابع خبر بريطانيا تنهي مهامها في عمليات الاجلاء من افغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غادرت آخر رحلة عسكرية بريطانية العاصمة الأفغانية كابول في وقت متأخر مساء السبت في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 ألف فرد خلال أسبوعين منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة لتسدل بذلك الستار على الوجود العسكري البريطاني في البلاد المستمر منذ نحو 20 عاما.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية ”آخر رحلة جوية تقل أفرادا من القوات المسلحة البريطانية قد غادرت كابول“.
كانت بريطانيا قالت الجمعة إن ”مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات، وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.
ولقي أكثر من 450 جنديا بريطانيا حتفهم في أفغانستان منذ عام 2001.
كانت بريطانيا قالت الجمعة إن ”مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات، وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.
ولقي أكثر من 450 جنديا بريطانيا حتفهم في أفغانستان منذ عام 2001.