انت الان تتابع خبر العراق يحرز ميدالية فضية في بارالمبياد طوكيو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-29 | 07:51
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حصد بطل ألعاب القوى جراح نصار الميدالية الفضية للعراق في بارالمبياد طوكيو بفعالية رمي الثقل بفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية الروسي.
وحقق جراح الرقم (11.15متراً) أحد عشر متراً وخمسة عشر سنتيمتراً ، فيما حقق الروسي ، صاحب الميدالية الذهبية، الرقم (11.16متراً ) أحد عشر متراً وستة عشر سنتيمتراً، يذكر ان الرقم العالمي هو 11متراً وأحد عشر سنتيمتراً.
وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد في تصريح للوكالة الرسمية، إن" هذا الإنجاز هو مهم جداً للعراق كونه يأتي على صعيد بطولة البارالمبياد التي تعد أقوى منافسة في الفعاليات الرياضية".
وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد في تصريح للوكالة الرسمية، إن" هذا الإنجاز هو مهم جداً للعراق كونه يأتي على صعيد بطولة البارالمبياد التي تعد أقوى منافسة في الفعاليات الرياضية".
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