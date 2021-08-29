العراق يحرز ميدالية فضية في بارالمبياد طوكيو

حصد بطل ألعاب القوى جراح نصار الميدالية الفضية للعراق في بارالمبياد طوكيو بفعالية رمي الثقل بفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية الروسي.

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