هجوم صاروخي يستهدف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، لهجوم صاروخي يعتقد أنه بطائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد.

وأكد مصدر أمني يمني، صباح الأحد، تعرض القاعدة للهجوم، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية من معسكر العند، كما شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من المكان .

وأضافوا أنه عقب الانفجار شوهدت سيارات الإسعاف وأطقم عسكرية تخرج من معسكر العند باتجاه مستشفيات مدينة الحوطة عاصمة المحافظة.

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجوم مماثل في يناير 2019، شنته مليشيات الحوثي، بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، أسفر عن مقتل 4 وإصابة نحو 20، بينهم قيادات رفيعة في الجيش اليمني.