40 ألف انتهاك «حوثي» بحق المدنيين في المحويت

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد، وكالات)

كشفت منظمة «راصد للحقوق والحريات»، عن توثيقها 40 ألفاً و506 انتهاكات وجريمة إنسانية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة المحويت خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتی يوليو 2021.

وقالت المنظمة في تقرير أطلقته أمس، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة مأرب بحضور وكيلا محافظة المحويت أحمد علي صلح وعلي محمد الخطيب: إن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، تنوعت بين القتل والتعذيب والتشريد والاختطاف والإخفاء القسري وإصدار أحكام الإعدام، وتجنيد الأطفال، وسرقة حقوق موظفين والاعتداء والنهب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.

وأضافت المنظمة في تقريرها «أن فريق المنظمة وثق 19 حالة قتل خارج القانون، و4 حالات وفاة تحت التعذيب، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنين معارضين لمشروعها، وإصدار الميليشيات أحكاماً غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف 1692 مدنياً منهم 30 طفلاً و18 مسناً و9 نساء، فضلاً عن توثيق 89 حالة إخفاء قسري، و173 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها.

وكشف التقرير، عن تجنيد ميليشيات الحوثي قسراً 175 طفلاً دون السن القانونية للقتال في صفوفها وحرمان 20 ألف طفل من حق التعليم وتحويل 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن لميليشياتها واحتلال 33 مؤسسة حكومية، ومصادرة ونهب مساعدات 27 حالة، وتهجير 8910 أشخاص، وفصل 16 ألف مدني وعسكري من الوظيفة العامة ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم وتهديد 96 آخرين بالفصل، إلى جانب تهديد 24 ناشطاً وسياسياً بالتصفية الجسدية، فضلاً عن توثيق قيام ميليشيات الحوثي بنهب وتكسير 17 محلاً تجارياً بعاصمة المحافظة والمديريات.

وأشارت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت أسماء الجالدي، إلی أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في محافظة المحويت هي ما تمكن الراصدون من توثيقها ورصدها، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمبعوث الدولي إلى اليمن هانس غوتنبيرغ إلی التدخل الجاد والفوري لإيقاف جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق المدنيين وإجبارهم على الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.