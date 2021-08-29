حملة موسّعة على «تويتر» لفضح تاريخ وكذب «الحوثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

انطلقت حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لفضح تاريخ وكذب ميليشيات الحوثي الإرهابية وغدرها منذ نشأتها حتى الآن.

وينظم الحملة التي انطلقت تحت وسم #الدجال_الحوثي_مسيرة_خيانة، نشطاء وصحفيون وحقوقيون ومدونون على مواقع التواصل، وجميعهم يربطهم هدفٌ واحد، هو كشف حقيقة الميليشيات الحوثية وتاريخها الأسود. وركز النشطاء فيما دونوه بمئات التغريدات مع انطلاقة الحملة، على فضح زيف وكذب وغدر وتقلبات ميليشيات الحوثي منذ نشأتها وحتى اليوم.

والمعلوم أن الميليشيات الحوثية تتبع ما تعرّفه وفق مذهبياتها الطائفية بـ«التّقية»، حيث اعتادت على توقيع اتفاقات نهائية مع أي طرف خصم في نظرها، ثم ما تلبث أن تنكث بالعهد عندما تجد الفرصة مواتية لذلك، وفق ما ذكره موقع «2 ديسمبر» الإخباري اليمني.

ومع أول اتفاق سلام وافق عليه الحوثيون، منذ أن كانوا في صعدة، أخذوا يمتهنون نكث المواثيق، والغدر والانقلاب على ما اُتفق عليه، حتى إن كل الاتفاقات التي وقعت عليها الميليشيات غدرت بها واستخدمتها ورقة في صالح مشروعها.