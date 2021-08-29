تميم بن حمد: بؤر التوتر بالمنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس، دعم الشعب العراقي والحرص على وحدة العراق، وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة السلاح «تحت ظل وسيادة الدولة».

وقال أمير قطر، في كلمة أمام «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»: إن المنطقة تمر بتحديات معروفة، وفيها بؤر توتر لا تهدد شعوب المنطقة فحسب، بل والسلم والأمن الدوليين كذلك.

ووصف العراق بأنه «مؤهل لإرساء السلم في المنطقة، ونؤكد وحدة العراق»، مضيفاً: «سنواصل دعمنا للشعب العراقي، ونحن واثقون من استعادة قوة العراق»، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى العراق.

وشدد أمير قطر «وحدة العراق ووحدة السلاح»، باعتبارها «من أهم مؤهلات العراق لترسيخ الأمن في المنطقة».

وأضاف: «إن الإرهاب حال دون استثمار مقدرات العراق الحقيقية، ونحن ندعو المجتمع الدولي لدعم العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق النهضة الشاملة».

وتابع: «إن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى دعم العراق».