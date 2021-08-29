تقرير للمعارضة بتركيا يكشف عن قمع أردوغان وجرائمه

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

كشف تقرير للمعارضة التركية أن عدد الدعاوى المرفوعة بتهمة إهانة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تخطى 38 ألف قضية.



التقرير صادر عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24".

ووفق التقرير، وصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مواطنين بتهمة "إهانة الرئيس" خلال فترة رئاسة أردوغان، إلى 38 ألفا و581 قضية.

كما أشار التقرير إلى أن أردوغان تربع على قائمة الرؤساء الأتراك من حيث عدد قضايا "إهانة الرئيس" المرفوعة في عهده.

وأوضح التقرير أنه خلال فترة الرؤساء الذين سبقوا أردوغان، أي في الفترة بين 1994-2014، سجلت البلاد 1816 قضية فقط.

وفي 6 سنوات من رئاسة أردوغان، سجلت البلاد 38 ألفا و581 قضية من هذا النوع.

وتفصيلا، أدانت المحاكم التركية 2755 شخصا بتهمة "إدانة الرئيس" من أصل 6 آلاف و270 قضية في 2018، و4 آلاف و291 شخصا من أصل 13 ألفا و990 قضية في 2019.

وفي 2020، أدانت المحاكم 3 آلاف 655 شخصا من أصل 9 آلاف 773 قضية تحت عنوان "إهانة الرئيس".

وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في المادة 299 قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتنص المادة نفسها سجن من تثبت إدانته بـ"إهانة الرئيس" من سنة حتى 4 سنوات.

ويرى حقوقيون ومدافعون عن الحريات العامة في البلاد أن "إهانة الرئيس" تهمة مطاطة باتت سيفا مصلتا على رقاب المعارضين والصحفيين، والفنانين والنشطاء المدنيين في تركيا، فكل من ينتقد الحكومة ورئيس الجمهورية، يتم الزج به في الحبس.