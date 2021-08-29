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احتجاجات من قبل أساتذة وطلاب وعمال جامعة بوغازيتشي في إسطنبول ضد أردوغان

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محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

واصل أساتذة وطلاب وعمال جامعة بوغازيتشي في إسطنبول، احتجاجاتهم على قرار تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدكتور محمد ناجي إنجي، رئيسًا للجامعة.

 

وقال موقع «تي 24» التركي، إن أساتذة الجامعة نظموا وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار تعيين أردوغان وصيًا له، مؤكدين عدم استسلامهم أو قبولهم بهذا القرار، مهما استمر الأمر.

 

وأوضح الأستاذ بجامعة بوغازيتشي، إيرول كوروغول، لن نقبل بهذا، ولن نستسلم بصفتنا أحد أفراد بوغازيتشي. نحافظ على موقفنا، سواء استمر الأمر عامًا، أو عامين، أو 3 أعوام.

 

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قرار تعيين الدكتور محمد ناجي إنجي، رئيسًا لجامعة بوغازيتشي، والدكتور مصطفى كورت، رئيسًا لجامعة مرمرة.

 

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الموقع من الرئيس التركي، وفقًا للمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 والمواد 2 و3 و7 من القرار الجمهوري رقم 3.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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