شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «نورا» يصل إلى المكسيك وتحذيرات من سيول جارفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أمطار غزيرة وسيول جارفة وانهيارات طينية مع وصول الإعصار نورا إلى ساحل ولاية خاليسكو المكسيكية مساء السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أمواج مد تغمر الطرق ورياحا عاتية تضرب الأبنية وتقتلع الأشجار.

وتوقع المركز أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للإعصار إلى ما يتراوح بين 20 و30 سنتيمترا.

وبعد الساحل الغربي للمكسيك، يتوقع أن يتحرك الإعصار صوب خليج كاليفورنيا يومي الأحد والاثنين.