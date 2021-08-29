الفساد يلاحق حكومة روحاني.. سقوط مسؤول بتهمة الاختلاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، إن قوات اعتقلت مسؤولاً بأحد المحافظات في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، بتهمة الاختلاس.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن "حميد لطف اللهيان، رئيس بلدية محافظة أردبيل شمال إيران جرى اعتقاله في وقت متأخر من، مساء السبت، من قبل قوات الاستخبارات بتهمة تورطه في عمليات اختلاس مالي وإداري".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "الاعتقال جاء بناء على أوامر من النيابة العامة لمحافظة أردبيل الواقعة شمال إيران".

وأضافت أن "حميد لطف اللهيان متهم بارتكاب جرائم مالية وإدارية وتدخلات غير مشروعة".

وشدد المسؤولون القضائيون في المحافظة مرارًا على أنه لا ينبغي لأي مسؤول أن يتخيل هامشًا آمنًا له ولمن حوله.

وفي السنوات الأخيرة تم اعتقال عدد من المدراء وعدد من موظفي بلدية أردبيل وإيداعهم السجن، وفقاً للوكالة الإيرانية.

وحميد لطف اللهيان ترأس بلدية محافظة اردبيل منذ عام 2016 وحتى منتصف العام الجاري، ويبلغ سكان هذه المحافظة قرابة مليون و300 ألف نسمة.