طالبان تنتظر إشارة أمريكا للسيطرة الكاملة على مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول في حركة طالبان الأفغانية، الأحد، أنهم "في انتظار "الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لتولى السيطرة الكاملة على مطار كابول".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز"، أن "الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة".

ولفت إلى أن "الحركة لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار".

وكان مسؤول أمني غربي كشف، الأحد، أن القوات الأمريكية تبدأ المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء بمطار كابول.

وقال المسؤول الأمني، خلال تصريحات صحفية، إن "أكثر من 1000 شخص لا يزالون في مطار كابول بانتظار إجلائهم".

وأضاف: "الحشود خارج مطار كابول تضاءلت بعد التحذير الأخير من هجوم وشيك".

وكانت الولايات المتحدة حذرت من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابول، ودعت رعاياها على مغادرة المنطقة فورا.

ويأتي التحذير بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار، نفذه تنظيم داعش الإرهابي وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تحذير أمني: "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابول.. مغادرة منطقة المطار فورا".

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له "البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر، مساء السبت، من هجوم "محتمل جدا" في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات المقبلة.

وقال بايدن في تصريحات، إن قادة عسكريين أبلغوه باحتمال وجود هجوم خلال الـ24 – 36 ساعة المقبلة في كابول.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الوضع الميداني في أفغانستان لا يزال خطيرا، وأن الضربة الأمريكية ضد تنظيم داعش في أفغانستان لن تكون الأخيرة.