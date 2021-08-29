معارض تركي: أردوغان يُزيف البيانات الاقتصادية لتجميل صورته

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيّف حقيقة البيانات الاقتصادية لتجميل الصورة أمام المواطنين الأتراك.

وأضاف باباجان، خلال اجتماع حزبه، أن أردوغان، أعلن عن زيادة معدل النمو في تركيا بنسبة 7 % خلال 5 سنوات، مؤكدًا أن معدل النمو الحقيقي 2.5 %.

وذكر أن أردوغان، وصهره، وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، خسفا الأرض باحتياطي البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي أصبح بالسالب وليس بالموجب.

كما طالب باباجان، أردوغان، بتقليل سعر الفائدة بدلًا من إبقائه عند 19%، مؤكدًا أن البلاد لا يمكن أن تُدار بهذا الكم من الإهمال، فأردوغان مدين للأمة بشرح ما يحدث.

وبصدد حقوق الإنسان في تركيا، أكد باباجان، أنه يتم انتهاك حرية الرأي والتعبير، إذ إن الحكومة التركية ألغت مسيرة عمال الصحة الذين يعانون من تدهور الظروف الصحية والمالية، رغم أن الدستور يكفل للجميع حق التظاهر والتجمع.

وأردف أن الحبس الاحتياطي أصبح أساسيًا في البلاد، وانتظار المحاكمة هو الغريب، مضيفًا أن تركيا في المرتبة 153 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، بحسب تقارير المنظمات الدولية.