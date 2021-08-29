شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 1619 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 248 ألفا و 568 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2279 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 28 مليون شخص، أي نحو 7ر55 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 6ر14 مليون شخص نحو 4ر28 % من السكان على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.