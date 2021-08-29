القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول أمني غربي، الأحد، أن القوات الأمريكية تبدأ المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء بمطار كابول.

وقال المسؤول الأمني، خلال تصريحات صحفية، إن "أكثر من 1000 شخص لا يزالون في مطار كابول بانتظار إجلائهم".

وأضاف: "الحشود خارج مطار كابول تضاءلت بعد التحذير الأخير من هجوم وشيك".

وكانت الولايات المتحدة حذرت من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابول، ودعت رعاياها على مغادرة المنطقة فورا.

ويأتي التحذير بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار، نفذه تنظيم داعش الإرهابي وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تحذير أمني: "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابول.. مغادرة منطقة المطار فورا".

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له "البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر، مساء السبت، من هجوم "محتمل جدا" في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات المقبلة.

وقال بايدن في تصريحات، إن قادة عسكريين أبلغوه باحتمال وجود هجوم خلال الـ24 – 36 ساعة المقبلة في كابول.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الوضع الميداني في أفغانستان لا يزال خطيرا، وأن الضربة الأمريكية ضد تنظيم داعش في أفغانستان لن تكون الأخيرة.

وكان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، قال في وقت سابق إن الغارة الجوية في أفغانستان، أمس، قتلت عنصرين من داعش وأصابت آخر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية، إلى أن القتيلين في الغارة الأمريكية ضد تنظيم داعش، كانا متورطين في هجوم مطار كابول.

وشدد جون كيربي على أن القوات الأمريكية "بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".

وارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا، الخميس، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى 79 قتيلا، و120 جريحا، بحسب مسؤول بالصحة الأفغانية.