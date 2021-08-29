عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس التونسي متوعدا الإخوان: سأتعقبهم حيثما كانوا

الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أنه "لا مجال للتسامح مع كل من يسعى للتحكم في السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين".



وجاءت جولة سعيد بمنطقة بئر مشارقة، شمال شرقي البلاد، بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وفي إشارة للإخوان قال الرئيس التونسي: "متى كان للثعلب دين.. فهم يتخفون وراء المجرمين وينكلون بالشعب التونسي".

وتابع: "كل من يخرق القانون أو يمارس الاحتكار سيدفع الثمن بالقانون".

وجدد التذكير بالجملة التي قالها الجندي في وجه راشد الغنوشي ليلة 25 يوليو/تموز بعد قرار تجميد العمل البرلماني واعتبرها تاريخية وعابرة للقارات، قائلا: "لا عاش في تونس من خانها".

واستطرد: "والله سأتعقبهم حيثما كانوا فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء إن كانوا يحاولون الهروب وسترجع أموال التونسيين وسنخلصها من المجرمين الذين يأتون يتباكون في المنابر الإعلامية".

ووصف الرئيس التونسي إخوان تونس بـ"القتلة التي يسيرون وراء الجنائز".

وأكد سعيد، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد، على أنه "لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين".

وأسدى الرئيس تعليماته بـ"تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة"، مشددا على أنه "لا ولاء إلا للوطن".