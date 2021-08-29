شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منظمات ومؤسسات مشبوهة.. كيف تتحرك جماعة الإخوان فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوفات عديدة في أوروبا من أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ينتج عليها نشء جديد من شباب الجماعة الإرهابية، عن طريق منظمات ومؤسسات مختلفة في العديد من الدول الأوروبية.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أن أيدولوجية جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت خطرا كبيرا تمثله على الغرب وخاصة أوروبا، وسط مطالبات بتسليط الضوء على خطورة هذا الأخطبوط الذى ينتشر بطرق مختلفة، ورغم حالة التضييق الذى تقوم به العديد من الدول الغربية إلا أنها لا تزال تتحرك بأشكال مختلفة عبر المنظمات المشبوهة.