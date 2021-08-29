مصرع لاعبة جودود خلال التمرين بعد ابتلاع لسانها

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت الطفلة رنا وائل، لاعبة الجودو بنادي الحوار الرياضي بمحافظة الدقهلية، مصرعها إثر سقوطها بشكل مفاجئ خلال مشاركتها بالتمرين داخل النادي ليتبين ابتلاعها لسانها دون أن يتمكن أحد من إنقاذها.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ بمركز شرطة أول المنصورة، بوفاة طفلة بنادي الحوار الرياضي.

أنتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب إسلام سلطان، إلى النادي محل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء مشاركة الطفلة رنا وائل حسين الغندور، ١٠أعوام، سقطت أثناء وجودها بتمرين رياضة الجودو بالنادي، ونتيجة ابتلاعها للسانها، ولم يتمكن أحد من إنقاذها مما أدي لوفاتها على الفور.

جري تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة ومديرية الشباب والرياضة.

في السياق ذاته أصدر مجلس إدارة نادي الحوار الرياضي بالمنصورة، برئاسة المحاسب إيهاب صفوت فودة، رئيس النادي، بياناً نعى فيه اللاعبه.

وأعلن النادي حالة الحداد لمدة ثلاث أيام مع وقف الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي.