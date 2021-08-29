الحكم في دعوى منع ظهور مبروك عطية في الفضائيات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد الداعية مبروك عطية؛ لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون.
وقال "صبري" في دعواه التي حملت رقم 45936 لسنة 74 إن بعد أن أصبح الدعاة هم المرجع الذي يتجه إليه المسلمون في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فالدعاة هم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبح الدعاة هم فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء، لجذب المشاهد إليهم، إلا أنه في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر، لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين.