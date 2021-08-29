الحكم في دعوى منع ظهور مبروك عطية في الفضائيات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد الداعية مبروك عطية؛ لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون.

وقال "صبري" في دعواه التي حملت رقم 45936 لسنة 74 إن بعد أن أصبح الدعاة هم المرجع الذي يتجه إليه المسلمون في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فالدعاة هم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبح الدعاة هم فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء، لجذب المشاهد إليهم، إلا أنه في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر، لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين.