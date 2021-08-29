ليبيا: المبعوث الأممي يبحث ملف الانتخابات وإخراج المرتزقة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش، أمس، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر آخر التطورات في المشهد الليبي، وذلك في لقاءاته الأولى مع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية شرق البلاد، للتأكيد على الالتزام بخريطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، بحسب ما أكده مسؤول ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المسؤول أن البعثة الأممية تخشى من انهيار العملية السياسية بسبب الانقسامات بين حكومة الوحدة والبرلمان بسبب قانون الميزانية العامة واستراتيجية عمل الحكومة، لافتاً إلى وجود تخوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب تعثر العملية السياسية مع زيادة وتيرة خطاب الكراهية والاستقطاب.

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأممي سيبحث ملفات عدة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أبرزها قانون الانتخابات، وتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية، خاصة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والترتيبات التي تقوم بها حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات نهاية العام، فضلاً عن ملف المناصب السيادية الذي يحاول المجلس الأعلى للدولة عرقلة أي جهود لحسمه.

وتسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسائل من أطراف سياسية وحزبية ليبية تحذر من عودة الاستقطاب السياسي والعسكري وضرورة التحرك بشكل عاجل لحث كافة الأطراف للالتزام بخريطة الطريق بحذافيرها دون أي تسويف أو تعطيل من أي طرف.

وتتزامن زيارة المبعوث الأممي إلى المنطقة الشرقية مع دعوة البرلمان لعقد جلسة يوم غدٍ الاثنين لمساءلة حكومة الوحدة خلال فترة توليها المسؤولية عقب منحها الثقة في 10 مارس الماضي، والتشاور حول مشروع الميزانية المقدم من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمجلس النواب.

وكان الدبيبة قد أكد في كلمة له أمس الأول، أن حكومته موسعة وتم تشكيلها على أساس المحاصصة والترضيات، مشيراً إلى أن تعطيل الميزانية يُعد تعطيلاً للحياة ولا يمكن لأي دولة أن تعيش من دون ميزانية، لافتاً إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها حيث قدمنا خطة أمنية ولوجستية من أجل تنظيمها.

في سياق متصل، طالب 31 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ «الخريطة» والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها، مستندين في طلبهم إلى المادة الرابعة من الفقرة 6 و7 و9 من خريطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ.

وفي طرابلس، بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة العميد خالد مازن مع كوبيش، نتائج زيارته الأخيرة إلى تونس، إضافة إلى ملف تأمين الانتخابات، وسبل إيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

في سياق آخر، كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن رفض عددٍ كبير من الشهود التعامل مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا والتي أجرت زيارتها الأولى إلى طرابلس خلال الأيام الماضية، وذلك خوفاً على سلامتهم. ودعا رئيس بعثة تقصي الحقائق، المغربي محمد أوجار، السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة.

وتأتي الزيارة، التي استمرت 4 أيام وانتهت الخميس الماضي، وقدمت فيها البعثة معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها، قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، وعقب مهمة تحقيق، أجريت سابقاً في يوليو الماضي.