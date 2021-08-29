مصر وقطر تتفقان على أهمية تعزيز العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، في بغداد على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: «إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية، ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية».

وأضاف المتحدث: «أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خصوصاً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر»، في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق، خلال اللقاء، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه «بيان العلا».