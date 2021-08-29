السودان يدعو بنجلاديش للمشاركة في قوات السلام بدلاً من إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

دعت الحكومة السودانية، أمس، بنجلاديش للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة إلى منطقة أبيي، «يونيسفا»، ضمن القوات البديلة عن القوات الإثيوبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بنظيرها البنجالي أبو الكلام عبد المؤمن، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا.

وأشادت الوزيرة الصادق المهدي، بجهود بنجلاديش في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام خلال ثلاثة عقود من الخدمة والتضحية.

وأعربت عن أملها في نقل التجربة والحصول على فرص تدريب بأكاديميتها في مجال حفظ السلام خاصة بعد طلب الأمم المتحدة من السودان المشاركة في بعثات حفظ السلام كأحد البلدان التي تعمل على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى تجارب بنجلاديش الناجحة في عمليات التنمية وتمويل الفقراء.

وجددت الوزيرة حرص السودان على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب.

كما أطلعت الوزيرة نظيرها خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها السودان في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، وحرصه على إنفاذ الاتفاقية المنشطة في جنوب السودان كضامن لها، وجددت موقف السودان في إيجاد صيغة اتفاق ملزم حول سد النهضة بما يحفظ حقوق كل الأطراف.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بنجلاديش عن ثقته في السودان وإمكاناته الحقيقية للإسهام في فض النزاعات وحفظ السلام في المحيطين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين التي تجعلهما في تنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على احتواء النزاعات بالحوار والتعاون بين الأطراف كافة، وأن بنجلاديش لديها تجربة في عمليات حفظ السلام وعلى استعداد لمشاركة السودان هذه التجربة والاستفادة المتبادلة.

وفي سياق آخر، أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، ضرورة الاستمرار في عملية تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بلا هوادة أو تراجع.

وقال عرمان أمس: إن الحملة ضد بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق «ليست بريئة ومصطنعة، وخلفها فلول التنظيم المعزول وامتداداتهم». وأضاف أن «لجنة إزالة التمكين هي من روح الثورة»، داعياً لجان المقاومة إلى دعمها في الريف والمدن.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة السودانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»: إن السودان تلقى 218400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ«كوفيد- 19» تبرعت بها فرنسا.

وجاء في بيانين منفصلين أن اللقاحات تم تسليمها بدعم من «اليونيسف» من خلال مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات «كوفيد-19».

وتلقى السودان 820 ألف جرعة بشكل مبدئي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا في مارس عبر مبادرة «كوفاكس» و«اليونيسف».

وتلقى أيضاً 606700 جرعة من لقاح «جونسون اند جونسون» تبرعت بها الولايات المتحدة في أغسطس، كما تبرعت الصين بكميات من لقاح «سينوفارم».

وقالت «اليونيسف» أمس الأول، إنه تم تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في السودان، من بينهم العاملون بالمجال الصحي، منذ مارس 2021 بأول شحنة من «كوفاكس» وتبرعات أخرى. وأضافت أن معظمهم تلقوا جرعة واحدة فقط وستساهم الشحنة الجديدة في زيادة عدد الحاصلين على التطعيم بالكامل.