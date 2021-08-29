الكويت: استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يتحقق الاستقرار في العراق.

وأضاف، في كلمته أمام «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»: «إن الكويت تقف إلى جانب العراق، ودعم إعادة إعمار المدن المتضررة من جراء الإرهاب، وعلاقاتها تسير بخطى ثابتة نحو مجالات أوسع وتنفيذ الاتفاقات».

وأشار إلى أن «الكويت ملتزمة بدعم العراق، وإعادة إعماره، حتى يستعيد دوره الإقليمي».

وتابع: «إن العراق، وعلى الرغم من المعاناة والأوضاع الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية والتحديات الأمنية الكبيرة التي عاش في ظلها خلال محاربته للإرهاب والتطرف، إلا أنه استطاع وبإرادة شعبه وبدعم من المجتمع الدولي تجاوزها والتغلب على الجزء الأعظم منها».

ولفت إلى أن العراق الشقيق مقبل على مرحلة محورية من مسيرته السياسية، تتمثل في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل، والتي تتطلب منا كدول منطقة ومجتمع دولي دعمه ومساندته لعقدها.