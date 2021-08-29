الكويت: رصد سقوط صاروخ «كاتيوشا» على حدود العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وكالات)

أكد الجيش الكويتي، أمس، العثور على صاروخ «كاتيوشا» بالقرب من الحدود الدولية المشتركة مع العراق.

وبحسب بيان للجيش الكويتي، فإن عملية مسح ميداني لكامل الحدود الدولية مع العراق أظهرت سقوط الصاروخ لكنه أكد عدم وجود أضرار مادية أو بشرية، وقال: «المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة».

وفي الساعات الأولى من صباح أمس، نفت رئاسة الأركان الكويتية، ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ لحدود البلاد واستهداف محيط قاعدة أميركية.

وأكدت في بيان عبر «تويتر»، أن حدود البلاد مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وأمس الأول، أعلن مصدر أمني عراقي أن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية.