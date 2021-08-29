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«التعاون الخليجي»: دعوة لمواجهة التطرف

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ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد) 

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن العلاقة مع العراق تقوم على أساس إقامة علاقات استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، وأن قادة يدعمون العراق في جميع المجالات، وإعطاء أولوية خاصة للعمل المشترك معه، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. 
وأضاف الحجرف، في كلمته أمام «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»: «علاقاتنا مع العراق تأتي ضمن الثوابت، ونعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق، وتنظيم مؤتمر للاستثمار في العراق ونتطلع إلى تعزيز العلاقات». 
وقال: «علينا مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع الإرهاب، وإرساء العلاقات الاستراتيجية».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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