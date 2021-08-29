«طالبان» تناشد الدول الإبقاء على علاقات دبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

ناشدت حركة «طالبان» الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان، مؤكدةً أنها ستعلن حكومة كاملة في غضون أيام، جاء ذلك فيما خرج مئات الأفغان للاحتجاج على إغلاق المصارف المستمر منذ أسبوعين.

وأشار المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد إلى أن الحركة تناشد الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.

وقال إن «طالبان» تتوقع تولي السيطرة على مطار كابول بشكل كامل قريباً جداً فور رحيل القوات الأميركية، مؤكداً أنه «من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول».

وأضاف أن الحركة سوف تعلن حكومة كاملة في غضون أيام، وتابع أن من الصعب توقع وجود نساء في الحكومة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة.

وقال المتحدث إنه تم تعيين مسؤولين بالفعل لإدارة مؤسسات رئيسية بما في ذلك وزارتي الصحة العامة والتعليم والبنك المركزي، ومضى يقول إنه يتوقع حل المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي أدت إلى تضرر العملة الأفغانية قريباً.

في غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام أن مئات الأفغان خرجوا أمس، إلى شوارع العاصمة كابول احتجاجاً على إغلاق المصارف المستمر منذ أسبوعين.

وأفادت تقارير إعلامية أفغانية وغربية بأن مئات المحتجين احتشدوا أمام عدد من المصارف، منها «بنك كابول الجديد»، ونظموا مسيرات في العاصمة، بالتزامن مع تشكيل طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي.

وكان بين المحتجين العديد من موظفي الخدمة المدنية الذين يطالبون برواتبهم التي لم تدفع إليهم منذ ثلاثة إلى 6 أشهر.

وعلى الرغم من إصدار «طالبان» تعليمات بإعادة فتح المصارف اعتباراً من يوم أمس، يصر أصحاب المصارف على أنهم لا يستطيعون استئناف العمل ما لم تتم إعادة فتح البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، لا تزال ماكينات الصراف الآلي التي تلعب دوراً مهماً في حياة الناس تعمل، غير أن السحوبات تقتصر على حوالي 200 دولار كل 24 ساعة، ما يؤدي إلى تشكيل طوابير طويلة أمامها.