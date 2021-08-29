أبو الغيط: توسيع سياسة حسن الجوار

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إلى محو كلمة الطائفية من المنطقة، وتوسيع سياسة حسن الجوار، ومكافحة الإرهاب، والانتصار عليه، ومحاربته أياً كان لونه.

وقال أبوالغيط، في كلمته خلال «مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة»: «إن العراق خاض حرباً شريفة ضد الإرهاب، وصمد أمام المعركة، ونحن نقول له إنه يجب أن يجني ثمار التنمية بعد أن قدم تضحيات هائلة».

وقال: «علينا احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، وأن يكون العراق جسراً للتواصل، وليس ساحة للصراع».