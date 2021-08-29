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أبو الغيط: توسيع سياسة حسن الجوار

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ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد) 

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إلى محو كلمة الطائفية من المنطقة، وتوسيع سياسة حسن الجوار، ومكافحة الإرهاب، والانتصار عليه، ومحاربته أياً كان لونه.
 وقال أبوالغيط، في كلمته خلال «مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة»: «إن العراق خاض حرباً شريفة ضد الإرهاب، وصمد أمام المعركة، ونحن نقول له إنه يجب أن يجني ثمار التنمية بعد أن قدم تضحيات هائلة».
وقال: «علينا احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، وأن يكون العراق جسراً للتواصل، وليس ساحة للصراع».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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