تركيا: مستعدون للتعاون ولا مكان للإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)



اعتبر وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، أن «الاستقرار أمر مهم للمنطقة.. ومستعدون للتعاون».

وقال أوغلو في كلمة له في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، أمس: «إن الإرهاب هو أكبر تهديد لدول المنطقة، ولن يكون هناك مكان للإرهاب في المنطقة، مثل داعش وحزب العمال الكردستاني كونها منظمات إرهابية، لأنها تشكل تهديداً للعراق».

وأضاف: «إننا نعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات العراقية المقبلة، وسنواصل تقديم الدعم لتقوية المؤسسات العراقية ومحاربة الإرهاب».