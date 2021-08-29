إيران: نريد تحقيق السلام عبر الحوار

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أفاد وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، أمس، بأن العراق بحاجة إلى الإعمار وتنظيم التعاون في المنطقة، ونحن ندعم أمن واستقرار العراق في المنطقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل إلى 13 مليار دولار عبر ممرات للتبادل التجاري، بما يعكس الروابط المتجذرة بين البلدين، في مجالات الكهرباء والغاز والمبادرات التجارية. وأضاف عبداللهيان: «نعمل على توفير منطقة آمنة وحرة، والعراق يلعب دوراً مهماً فى المنطقة، ونعمل على دعم العملية السياسية فى العراق». وقال: «إن العراق تضرر كثيراً من الجماعات الإرهابية، وإن الشعب العراقي بحاجة إلى تعاون الجميع». وأضاف: «نريد تحقيق السلام عبر الحوار في المنطقة، وعبر الثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».