البيت الأبيض: إجلاء نحو 2000 شخص من كابول السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الجيش الأمريكي والحلفاء أجلوا نحو 2000 شخص من كابول السبت.

وكان الجسر الجوي لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من نظام طالبان الجديد دخل مرحلته النهائية، السبت، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/آب لانسحاب الجنود الأمريكيين من أفغانستان بعد عقدين على اشتعال الحرب.

وأنهت غالبية من الدول عملياتها في مطار حامد كرزاي الدولي.

وسمح الجسر الجوى العملاق بإجلاء نحو 112 ألف أجنبي وأفغاني منذ 14 أغسطس/آب، أي عشية سيطرة طالبان على كابول، ونحو 117,500 منذ نهاية يوليو/تموز، استناداً إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة الأمريكية.

وأنهت فرنسا، مساء الجمعة، جسرها الجوي. وأعلنت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أنّ "نحو 3 آلاف شخص، بينهم أكثر من 2600 أفغاني نقلوا إلى برّ الأمان".

وأوضح الرئيس ايمانويل ماكرون السبت أنه تم إجلاء 2834 شخصا منذ 17 أغسطس/آب عبر "15 رحلة" سيرتها فرنسا، وبين هؤلاء 142 فرنسيا و17 أوروبيا من جنسيات أخرى.

وأعلنت سويسرا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، الجمعة، استكمالها رحلات الإجلاء، الأمر الذي سبقتها إليه ألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا.



وتؤكد إيطاليا أنها أجلت أفغاناً أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، أي 4900 لاجئ.

وأجلت ألمانيا نحو 5300 شخص من جنسيات مختلفة، وأستراليا 4100، وكندا أكثر من 3700، وإسبانيا أكثر من 2200، والنروج 1100، وكذلك السويد.

إلا أنّ المساهمة الأكبر تقوم بها الولايات المتحدة التي تواصل عملياتها.

وتدعو فرنسا إلى الشروع في عمليات إنسانية مع دول حليفة بما يسمح بالمغادرة لآلاف الأفغان الذين أخفقوا في الفرار، وإنّما بوسائل أخرى.

وأعلنت أنها ستواصل المناقشات في هذا الاتجاه مع طالبان التي التقاها وفد فرنسي، الخميس، "لضمان عدم وضع أي عائق بعد 31 أغسطس/آب أمام مغادرة الراغبين".



وقالت إيطاليا إنها "مستعدة مع الأمم المتحدة والدول المجاورة لأفغانستان للعمل على ضمان أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص الذين تعاونوا معنا على مدار الأعوام العشرين السابقة إمكان المغادرة"، وفق وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الذي لفت إلى أنّ "المرحلة الأصعب" بدأت لتوّها.