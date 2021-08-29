محمد الفلاح - مقترح فرنسي بريطاني لإقامة منطقة آمنة في كابول

الأحد 29 أغسطس 2021

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.



وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وقال ماكرون في وقت سابق السبت إن فرنسا تجري مباحثات تمهيدية مع طالبان بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من البلاد.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية، التي تحرس مطار كابول، بحلول الموعد النهائي المقرر الثلاثاء وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفرنسا من بين الدول التي أنهت عملياتها للإجلاء من المطار.