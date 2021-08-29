محمد الفلاح - بايدن يتوقع هجوما خلال ساعات بكابول.. ويتوعد بضرب داعش مجددا

الأحد 29 أغسطس 2021

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابول "في الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة"، مؤكداً أن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم داعش لن تكون "الأخيرة".



وقال الرئيس الأمريكي في بيان إثر لقائه بمستشاريه العسكريين والأمنيين إن "الوضع على الأرض (في أفغانستان) يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر وقوع هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً"، مضيفاً أن "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة".

وأكد أنه أمر القادة العسكريين الأمريكيين "باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية قواتنا".

وتوعّد بشن مزيد من الهجمات ضد تنظيم داعش في أفغانستان رداً على تفجير دام وقع خارج مطار كابول الخميس وأوقع عشرات القتلى بينهم 13 جندياً أمريكياً.

وقال بايدن إن الضربة التي شنتها واشنطن الجمعة مستهدفةً عناصر من داعش في أفغانستان "ليست الأخيرة"، مضيفاً: "سنواصل تعقب أي شخص شارك في ذلك الهجوم البشع ونجعله يدفع الثمن".

وكان الجيش الأمريكي قد رد هجوم كابول الذي تبناه داعش في "خراسان". وأعلن البنتاجون السبت أن "هدفين مهمين" لتنظيم داعش قُتلا وأصيب هدف ثالث في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في أفغانستان. ولم تكشف واشنطن أسماء هذه "الأهداف".

كما نشر البنتاجون بعد ظهر السبت هويات الجنود الـ13 الذين قضوا في اعتداء الخميس. وخمسة من هؤلاء كانوا في عامهم العشرين.

واعتبر بايدن أن "شجاعتهم جعلت أكثر من 117 ألف شخص كانوا معرضين للخطر أن يصبحوا بأمان" عبر مغادرة أفغانستان منذ نهاية يوليو الماضي وحتى اليوم.