شكرا لقرائتكم خبر عن 251 إصابة جديدة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 432 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 237 ألفا و817 حالة حتى مساء السبت ، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 287 ألفا و 644 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 714 حالة.