شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تقسم الأوروبيين بشأن جوازات سفر كوفيد - 19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الكثير من المدن في أنحاء أوروبا موجة من الاحتجاجات ضد جهود الحكومات لفرض ما يسمى بجوازات سفر كوفيد - 10، وهي عبارة عن وثائق توضح الدليل على الحصول على التطعيم لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19.

ويقول سويرين كيرن، أحد كبار الباحثين في معهد «جيتستون» الأمريكي: إن هذه الجوازات التي تكافئ فعليا مَنْ تلقوا اللقاحات وتعاقب مَنْ لم يحصلوا عليها أثارت جدلا حامي الوطيس فيما يتعلق بدستورية محاولات الحكومات إرغام مواطنيها على تلقي اللقاح.

وأضاف كيرن في تقرير نشره معهد «جيتستون»: إنه في الأسبوعين الماضيين فقط، تجمع مئات الآلاف من كافة الأطياف السياسية في 300 مدينة أوروبية على الأقل للاحتجاج على تجاوزات الحكومات والدفاع عن الحريات المدنية، وحتى الآن لم تحقق الاحتجاجات الهدف المنشود، وهو أن تعدل الحكومات عن سياساتها، ولكنها أظهرت أن الأوروبيين منقسمون تماما بالنسبة لقضية لقاحات كورونا.

وحاولت بعض الحكومات وصم المحتجين بوصفهم بأنهم «معادون للقاحات» و«ناكرون لكوفيد-19» وبما هو أسوأ من ذلك، وانطلاقا من العدد الكبير من اللافتات التي تحمل كلمتي «الحرية» و«التحرر»، التي رفعها المحتجون، يبدو من المؤكد استنتاج أن كثيرا من المحتجين، إن لم يكن معظمهم، يريدون حرية الاختيار، ويبدو أن كثيرين يشعرون بالقلق من أن الحكومة سوف تستغل قيود جائحة كوفيد-19 الحالية كسابقة لتقييد حريات أخرى في المستقبل.

ويقول منتقدو جوازات سفر كوفيد-19: إن الحكومات تستغلها للإرغام على تلقي اللقاح في وقت تعثرت فيه جهود التطعيم في كثير من الدول الأوروبية، على الأرجح بسبب مخاوف المواطنين إزاء المخاطر المجهولة للقاحات كوفيد-19.

ويبدو أن المواطنين الأوروبيين منقسمون بالتساوي تقريبا بشأن اللقاحات، فوفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها تم حتى 11 أغسطس الجاري تطعيم 62 % من الأوروبيين البالغين بالكامل.. وبنسب مختلفة اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى، وتشير أدلة غير رسمية إلى أن الكثير ممن لم يتلقوا التطعيم في انتظار المزيد من المعلومات عن فعالية اللقاحات على المدى الطويل.

ويقول كيرن: إن بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها توضح أنه كان هناك تباطؤ ملحوظ في معدلات التطعيم في جميع الدول الأوروبية تقريبا خلال الشهر الماضي، ويتزامن ذلك مع تقارير متزايدة تتحدث عن إصابة أشخاص بكوفيد-19 رغم أنهم تلقوا التطعيم كاملا، مما أثار الشكوك حول فعالية اللقاحات.

وعلى سبيل المثال، دولة مثل فرنسا، ابتداء من 9 أغسطس أصبحت هناك حاجة للحصول على «تصريح صحي» للحصول على الخدمات في كثير من الأماكن المرتبطة بالحياة اليومية، المقاهي والمطاعم - بما في ذلك المساحات الخارجية-، والفنادق، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والطائرات، والقطارات، وحافلات المسافات الطويلة، والمستشفيات (باستثناء حجرات الطوارئ)، ودور الرعاية.

وتقرر فرض غرامة قدرها 160 دولارا (135 يورو) على أي شخص يدخل منشأة دون إبراز تصريح ساري المفعول، وبعد ساعات من بدء تنفيذ الإجراءات، تم نشر رجال الشرطة من أجل فرض الالتزام بها.

كما تقضي الإجراءات بأن بعض المهن، التي تتطلب اتصالا عن قرب مع المواطنين (العاملين في مجال الرعاية الصحية، ورجال الإطفاء، ومَنْ يعملون في خدمة المنازل) سوف يخضعون للتطعيم الإجباري ابتداء من 15 سبتمبر المقبل، ومن يرفض الانصياع لذلك يتعرض للإيقاف عن العمل وعدم تلقي أي أجر.

ويتعين على مَنْ يريد الحصول على التصريح الصحي أن يثبت أنه تلقى التطعيم كاملا بلقاح يحظى بموافقة الاتحاد الأوروبي، أو تقديم فحص «بي سي أر» سلبي أو تقديم نتيجة اختبار كورونا السريع تم إجراؤه خلال الـ48 ساعة الماضية، أو شهادة تعافٍ من مرض كوفيد-19 مضى عليها أقل من ستة أشهر، وابتداء من 30 سبتمبر سوف تشمل قواعد التصريح الصحي القصر الذين يبلغون 12 عاما وأكثر.