شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبي يكشف شروط الترشح للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن أي مواطن ليبي سواء سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي السابق القذافي أو غيره يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر القادم طالما توافرت فيه شروط الترشح.

وأوضح صالح في تصريحات تليفزيونية أن من أبرز الشروط ألا يكون المترشح حكم عليه حكما نهائيا في جنحة مخلة بالشرف أو جناية، مشيرا إلى أن النائب العام هو الوحيد المختص بتنفيذ العفو العام ومَنْ يقرر إن كان ينطبق على سيف الإسلام قانون العفو أم لا يجوز.

وشدد رئيس البرلمان الليبي على أن حل قضية بلاده مرهون بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، خصوصا أنه لا توجد أية معوقات تشريعية أو قانونية لإجرائها، منتقدا مَنْ يضع معوقات لمصالحه الشخصية خشية الخروج من المشهد السياسي.

وقال صالح إن النواب أقروا قانون انتخاب الرئيس بالإجماع، ولكن رفض بعضهم لرغبتهم في عدم إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى.

وعن مجلس الدولة، تساءل رئيس البرلمان الليبي: كيف يكون مجلس الدولة استشاريا للبرلمان وهو معارض له؟. وأضاف: لذلك أقول إن وجود مجلس الدولة يؤدي إلى استمرار الفوضى في ليبيا، ومجلس النواب هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات.

وتطرق إلى الاتفاقيات، التي أبرمتها الحكومة السابقة برئاسة فايز السراج قائلا: حكومة الدبيبة تستطيع تجميد الاتفاقيات مع تركيا، لأن السلطة التشريعية لم تعتمد اتفاق السراج وأنقرة، ولو ترشحت للانتخابات وفازت سأعرض الاتفاقية مع تركيا على البرلمان.

وانتقد عقيلة صالح حكومة الدبيبة، لافتا إلى أنها فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.

اجتماع طارئ

على صعيد متصل، طالب 31 عضوا بملتقى الحوار الليبي، المبعوث الأممي إلى ليبيا «يان كوبيش» بعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ الخارطة والتطورات الخطيرة، التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها.

واستند أعضاء ملتقى الحوار السياسي في طلبهم الموجه أمس السبت للمبعوث الأممي إلى مواد بخارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ.

فيما بحث وزير الداخلية خالد مازن مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش الجمعة ملف الاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر والدور الذي تتحمله الوزارة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وجميع المشاركين في هذا الاستحقاق لضمان نجاحه.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة بحث الزيارة الأخيرة، التي قام بها زير الداخلية إلى تونس وما حملته من أهمية للبلدين، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد وزير الداخلية أهميته باعتباره ملفاً إنسانياً، وأن وزارة الداخلية قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بكل مهامه على أكمل وجه.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا بجهود وزارة الداخلية، وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية.