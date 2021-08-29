شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تؤكد: سنتخذ كل الإجراءات لملاحقة زعيم ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات المترتبة على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة عسكرية بمأرب، الأسبوع الماضي، ضد زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي و173 من قيادات الميليشيا.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ليست آخر المطاف.

وأوضح الوزير اليمني: إن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام، كما أن هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين‏.

وأشار الإرياني إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي‏.

خطوات قانونية

وأكد الإرياني أن هنالك خطوات قانونية للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للموجودين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري‏.

وفيما يتعلق بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، أشار الإرياني إلى أن الحكم سيكون له تبعات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب‏.

وبشأن مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع ميليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، أكد الوزير الإرياني أن الحكومة ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.

معارك هجومية

من جهته أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي أن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والإستراتيجية.

واستعرض مجلي في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، نتائج معارك الأيام الماضية، التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال، إضافة إلى استعراض جرائمها وانتهاكاتها المستمرة على المدنيين.

وقال: «إن التقدمات النوعية تتواصل في جبهتي مراد ورحبة، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلومترا خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على مناطق إستراتيجية وقطع طرق الإمداد على ميليشيات الحوثي».

وأوضح العميد مجلي أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، وتدمير معدات وأسلحة وعربات قتالية بغارات الطيران والمدفعية، كما استعاد الجيش الوطني أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

انتصارات مهمة

وأفاد بأن قوات الجيش في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد ميليشيات الحوثي وأن عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في «الهجوم المضاد والالتفاف والتطويق والكمائن والقضاء على الأنساق والهجمات والتسللات للميليشيات الحوثية»، مما أدى إلى تحقيق أهدافها وسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

كما أوضح أن قوات الجيش تنفذ وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية هجمات نوعية وحررت سلسلة جبال قبيان الإستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف.

وقال: «إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نفذت عمليات إغارة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر والخنجر بمحافظة الجوف أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأن طيران التحالف نفذ عدة غارات استهدفت أسلحة ومعدات وعربات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية».

ولفت إلى أن الجيش الوطني في تعز، صد تسللات وهجمات نفذتها الميليشيات الحوثية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، مؤكدا تمكن قوات الجيش من إلحاق الخسائر الفادحة في أرواح وعتاد تلك الميليشيات الحوثية.

وأكد ناطق الجيش أن ميليشيات الحوثي ما زالت تمارس أعمالها الإرهابية، وبصورة متعمدة وممنهجة، باستهداف الأعيان المدنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ الباليستية.