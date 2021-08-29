شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وبريطانيا تقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان غدا الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابل للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تنشر الأحد "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابل، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.