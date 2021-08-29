عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارة إسرائيلية على مواقع وسط قطاع غزة

الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365

شن الجيش الإسرائيلي ليل السبت-الأحد غارة على موقع وسط قطاع غزة.



وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، بدأ الجيش بـ"مهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة ونشاط الإرباك عند الحدود".

بدوره قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة هاجمت مجمعاً عسكريا لحركة حماس يُستخدم للتدريب وإنتاج الأسلحة، كما تم استهداف نفق قرب جباليا".

وأضاف: "جاءت هذه الهجمات رداً على إطلاق البالونات الحارقة في الأراضي الإسرائيلية وأعمال الشغب العنيفة في قطاع غزة. وسيواصل الجيش الإسرائيلي الرد بقوة على محاولات حماس مهاجمة إسرائيل".

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات استطلاع حربية إسرائيلية استهدفت موقع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

يأتي هذا بينما تسببت بالونات حارقة أطلقت السبت من قطاع غزة باندلاع حرائق في إسرائيل، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء الإسرائيلية في بيان.

وأكد عناصر الإطفاء أن حريقين اندلعا في منطقة أشكول القريبة من القطاع، وقد توجهوا إلى المكان لإخمادهما.

وتكرر إطلاق البالونات الحارقة والردود الإسرائيلية النارية منذ 21 مايو، حين أعلن وقف لإطلاق النار أنهى نزاعاً عسكرياً بين إسرائيل وحماس استمر 11 يوماً وأسفر عن مقتل 260 فلسطينياً فيما قتل 13 شخصاً في الجانب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق السبت، قضى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت قبل أسبوع قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

هذا وأطلق مئات النشطاء المدعومين من حماس أمس السبت ما قالوا إنه "الحلقة الأولى من سلسلة من الاحتجاجات الليلية" على طول الحدود الإسرائيلية، حيث ألقوا بقذائف على القوات الإسرائيلية التي ردت بالذخيرة الحية.

وقال المنظمون إن الاحتجاجات التي ستستمر طوال الأسبوع تهدف إلى تصعيد الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده ردوا بإطلاق الذخيرة الحية، وأنه لم تقع إصابات بين قواته. من جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن خمسة متظاهرين أصيبوا بنيران إسرائيلية.