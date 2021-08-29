شكرا لقرائتكم غزة و حماس القوات الإسرائيلية تصيب 4 فلسطينيين بجروح بمخيم شرق غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة خمسة فلسطينيين شرق قطاع غزة؛ وتحدثت عن أربعة إصابات برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي وإصابة واحدة جراء الاختناق من قنبلة غاز.

وتسببت بالونات حارقة أطلقت السبت من قطاع غزة باندلاع حرائق في إسرائيل، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء الإسرائيلية في بيان.

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وأكد عناصر الإطفاء أن حريقين اندلعا في منطقة أشكول القريبة من القطاع، وقد توجهوا مساء إلى المكان لإخمادهما.

ونقل المصدر نفسه عن خبراء أن "بالونات حارقة" تسببت بالحريقين.

وفي وقت سابق السبت، قضى فلسطيني (12 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت قبل أسبوع قرب السياج الفاصل بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

والسبت الفائت، أصيب أربعون فلسطينيا بنيران إسرائيلية وفق سلطات غزة، بينهم رجل (32 عاما) توفي الأربعاء.

ولا يزال عنصر في قوات الأمن الإسرائيلية أصيب خلال المواجهات في وضع حرج.

واندلعت مواجهات جديدة الأربعاء على الحدود بين غزة وإسرائيل، لكنها كانت أقل عنفا من صدامات السبت.

وفي السياق نفسه، دعت فصائل عدة في غزة إلى تظاهرات مساء السبت احتجاجا على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ نحو خمسة عشر عاما.

وتكرر إطلاق البالونات الحارقة والردود الإسرائيلية النارية منذ 21 مايو، حين أعلن وقف لإطلاق النار أنهى نزاعا عسكريا بين إسرائيل وحماس استمر أحد عشر يوما وأسفر عن مقتل 260 فلسطينيا فيما قتل 13 شخصا في الجانب الإسرائيلي بينهم جندي.