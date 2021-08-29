شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليار جنيه لصالح النهوض بالقطاع الصناعى خلال 3 سنوات بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة.

وتهدف المبادرة، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر .

وحسب تصريحات للمهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، أن مبادرة «حياة كريمة» تعيد الحياة للمجتمع، وبالنسبة للقطاع الصناعى، فإن المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه منها حوالى 60 % منتجات، أى أن هناك من 350 إلى 400 مليار جنيه سيتم إنفاقها على المنتجات الصناعية، خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالتالى إنفاق هذه المبالغ داخل القطاع الصناعى يساعد على زيادة الناتج المحلى وانتعاش القطاع الصناعى، خاصة وأن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الاعتماد فى مشروعات «حياة كريمة» على منتجات وطنية وصناعة محلية وعدم اللجوء إلى المنتجات المستوردة.

ونرصد الجهود المستهدفة للنهوض بالقطاع الصناعى:

-تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل.

يجرى تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية.

-إجراء دراسات تشمل عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها .

-إجراء دراسات تتضمن الفرص الاستثمارية المتوفرة بكل محافظة .

-وضع خطة لدعم موارد كل محافظة وتعظيم امكانيات كل قرية .

-تدريب الشباب والفتيات علي العديد من الحرف والصناعات .

-توفير دورات تدريبية تمكن من إقامة مشروعات صغيرة والتعريف بالفرص التسويقية .

-تشجيع الشباب علي ريادة الاعمال واقامة مشروعات صغيرة .

-التدريب علي حرف وصناعات مطلوبة بكل محافظة .

- تفعيل مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقرى والنجوع بالمحافظات .

-تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة .

-دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بالمحافظات وعودة الحرف التراثية .

- تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية.

-دعم 19 قرية مستحدثة بالظهير اقتصادى للقرى القديمة، وتطوير الأسواق القائمة.

- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة خلال الـ3 سنوات القادمة.