محافظ جنوب سيناء يصدق على 33 حالة تصالح لمخالفات البناء في دهب وأبو زنيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، على عدد 33 حالة تصالح على مخالفات البناء، بينهم 38 حالة تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة دهب، و 5 حالات تصالح بمدينة أبوزنيمة، بحضور اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، ومحمد حسن، رئيس مدينة أبو زنيمة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الحالات التي يجري التصديق عليها مستوفاة لجميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، و وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة فحص كافة الملفات بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات للتصديق على قرارات التصالح لأهالي محافظة جنوب سيناء.