إنقاذ 106 مهاجرين قبالة ساحل مدينة زوارة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي، السبت، إنقاذ 106 مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل مدينة زوارة الساحلية الواقعة شمال غربي ليبيا.

وقال الجهاز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن دورية تابعة له (زورق صبراتة) تمكنت من إنقاذ المهاجرين وسلمتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.