لويزيانا تستعد لإعصار إيدا بالإخلاء

حذر خبراء الأرصاد الجوية السكان على طول ساحل لويزيانا من الاستعدادات السريعة تحسبا لاشتداد إعصار إيدا، الذي من المتوقع أن يجلب رياحًا تصل سرعتها إلى 140 ميلاً في الساعة (225 كم/ ساعة) عندما يضرب الشاطئ الأحد. ودعت السلطات إلى مزيج من الإجلاء الطوعي والإلزامي للمدن والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، كما أمر رئيس البلدية بإخلاء إلزامي للمناطق خارج نظام السدود بالمدينة، والإخلاء الطوعي للسكان داخل نظام السدود.

مغادرة المدينة

لكن منذ تصاعد حدة العاصفة بسرعة، قال العمدة لاتويا كانتريل، إنه من غير الممكن إصدار أمر إخلاء إلزامي للمدينة بأكملها، الأمر الذي يتطلب استخدام جميع ممرات بعض الطرق السريعة لمغادرة المدينة. وكانت حركة المرور مزدحمة على الطرق المتجهة غربا خارج المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت، وكانت محطات الوقود مزدحمة.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في التاريخ المحدد الذي دمر فيه إعصار كاترينا مساحة كبيرة من ساحل الخليج قبل 16 عامًا. وفي حين كان إعصار كاترينا من الفئة 3 عندما وصل إلى اليابسة جنوب غرب نيو أورلينز، فمن المتوقع أن تصل إيدا إلى إعصار شديد الخطورة من الفئة 4، مع رياح قصوى تبلغ 140 ميلاً في الساعة (225 كم/ ساعة) قبل أن تهبط على الأرجح غرب نيو أورلينز في وقت متأخر من يوم الأحد.

إعصار إيدا

الجمعة:

- اشتدت كثافة إيدا من عاصفة استوائية إلى إعصار.

- بلغت سرعته القصوى 80 ميلاً في الساعة (128 كم/ ساعة) أثناء عبوره غرب كوبا.

- من المتوقع أن يلتقط البخار، بينما يمر فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك.

السبت:

- كان مركز إيدا 440 ميلاً (710 كيلومترات) جنوب شرق نيو أورلينز.

- زادت رياحها القصوى المستمرة إلى 85 ميلاً في الساعة (140 كم/ ساعة).

- قال مسؤولو المدينة إن السكان بحاجة إلى الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

الأحد:

- حذر خبراء الأرصاد الجوية السكان على طول ساحل لويزيانا من الاستعدادات السريعة، تحسبا لاشتداد الإعصار إيدا.

- توقعات أن يجلب رياحًا تصل سرعتها إلى 140 ميلاً في الساعة (225 كم/ ساعة) عندما يضرب الشاطئ.