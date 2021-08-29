شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: مطمئنون للتغيرات في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أفغانستان أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، مشيرا إلى أنها "تسعى لذلك منذ 8 سنوات".

ونقل الموقع الإخباري لقناة (أر تي) الروسية الناطقة بالعربية ، عن كابولوف قوله إن "حقيقة وصول حركة طالبان إلى السلطة أمر واقع، وسيتعين علينا بناء علاقات مع هذا الوضع الجديد ومع الحكومة الجديدة في أفغانستان".

وأضاف مبعوث الرئيس الروسي: "روسيا مرتاحة نسبيا للتغيرات في أفغانستان، حيث كانت على اتصال مع طالبان منذ ثماني سنوات، وبصراحة لم يكن لهذه التغييرات السريعة تأثير واضح" بالنسبة لروسيا.

وأشار كابولوف إلى أن "موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرف الحركة".

وتابع كابولوف قائلا: "في حال قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليها، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".