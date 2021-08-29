شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. نشطاء البيئة يوظفون ابتكارات في احتجاجاتهم ضد التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مجموعة العمل البيئي "تمرد ضد الانقراض" أسبوعين من الاحتجاجات للتظاهر ضد الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري في العالم، الذي يؤدي إلى تغير المناخ.

وتستخدم حركة "تمرد ضد الانقراض" في إطار الحملة الاحتجاجية أزياء متقنة ومنصات تستخدم كمسارح وعروضا فنية ولافتات وأعلاما عند التجول في مدن مختلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أمس السبت.

وذكرت عضوة بالحركة، وتعرف باسم بريدجيت فقط، وهي المنسقة الفنية في المملكة المتحدة، أن إعداد الأعمال الفنية للاحتجاجات يبدأ قبل أسابيع وأحيانا أشهر من الاحتجاج.

ونقلت وكالة "برس اسوسييشن" للأنباء عنها القول: "نحاول توفير أكبر عدد ممكن من المواد. إن حبر طابعتنا هو أكثر حبر صديق للبيئة يمكنك الحصول عليه على هذا الكوكب. إننا نقوم بالكثير من الأبحاث. نحصل على تبرعات وقمصان من مخزون الشركات التجارية الذي تعذر بيعه ومن جمعيات خيرية".