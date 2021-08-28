أنباء عن طلب طالبان من وسائل الإعلام عدم بث أي "مواد موسيقية" أو "أصوات أنثوية"

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أوردت قناة "العربية"، أنباء عن تعليمات وجهتها حركة طالبان لوسائل الإعلام المحلية الأفغانية أو العاملة داخل أفغانستان، تضمنت الامتناع عن بث أي مواد موسيقية أو تُسمع فيها أصوات أنثوية.



وأعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم حركة طالبان قوله، إنه من الصعب توقع مشاركة النساء في الحكومة والقرار النهائي سيتخذه كبار القادة.

وقال متحدث باسم طالبان، إن الحركة عينت حكام ولايات وقادة للشرطة في 33 ولاية من بين 34 ولاية في أفغانستان.

وأدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية على شرقي أفغانستان، والتي قتل خلالها عنصرين من تنظيم داعش خراسان.

وأكدت طالبان أن مطار كابول سيكون تحت سيطرتها الكاملة قريبا، داعية الأمريكيين إلى إبلاغ الحركة قبل تنفيذ الضربة الجوية لأن الهجوم وقع على أرض أفغانستان.

وقالت طالبان إنه من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر بشأن إدارة مطار كابول، مؤكدة أن لديها الفرق الأمنية والفنية الكافية لتشغيل المطار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الضربة الجوية الأخيرة في أفغانستان، أدت إلى مقتل شخصين مهمين من تنظيم داعش خرسان.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن تنظيم داعش خرسان خسر مخططا ومسهلا للهجمات وجرح، شخص ثالث جراء الغارة الجوية.

وتابع كيربي: " نعمل على إنهاء مهمتنا في أفغانستان بحلول 31 أغسطس وبدأنا سحب بعض المعدات العسكرية من أفغانستان".

فيما قال نائب مدير العمليات بوزارة الدفاع الأمريكية، وليام تايلور "أجلينا نحو 117 ألف شخص من أفغانستان منذ بدء عمليات الإجلاء".