شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف يتظاهرون ضد قيود كورونا بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر عشرات الآلاف بفرنسا في عطلة نهاية الأسبوع السابعة على التوالي احتجاجا على قواعد فيروس كورونا المشددة التي فرضتها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتمت الدعوة لحوالي 200 مسيرة احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم

السبت.

وكانت الاحتجاجات موجهة ضد ما يسمى بجواز السفر الصحي لإثبات الحصول على التطعيم أو التعافي من كوفيد- 19 أو تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، علاوة على التطعيمات الإجبارية للعاملين بمجال الصحة.

ودارت الاحتجاجات في معظمها في جو سلمي وهادئ، كما يظهر في الصور

التلفزيونية.

وألزمت السلطات الأشخاص باستخدام جواز السفر الصحي، الذي يمكن تخزينه في تطبيق فيروس كورونا الوطني، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لزيارة المقاهي والمطاعم، قبل دخول مراكز التسوق الكبيرة، وعند السفر بالطائرة أو بالقطار لمسافات طويلة، من بين أمور أخرى.